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НовостиОбщество26 апреля 2023 3:51

В Красноярске 1 мая уровень воды в Енисее искусственно поднимут на 70 сантиметров

В мае начнется навигация
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 мая в Красноярске искусственным путем поднимут уровень воды в Енисее. Об этом сообщает Енисейское бассейновое водное управление.

В связи с грядущим сезоном навигации, когда суда пойдут на Север, было принято решение поднять уровень воды в Енисее на 70 сантиметров. Сделано это будет путем увеличения расхода на ГЭС.

С первого мая сброс увеличится с 2100 кубометров в минуту до 2800-2900. Это позволит увеличить уровень воды в реке с 110 сантиметров до 180. Такой расход будет действовать, пока Енисей не наполнится достаточно для прохождения судов.