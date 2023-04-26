В Красноярске воспитанники детских садов своими рисунками стараются приблизить приход весны

Рисунок Полины Калининой

Воспитанники детских садов в Красноярске рисуют один из главных символов весны – сирень! Именно такая задача стоит перед участниками конкурса «Волшебная сирень», который проводится по инициативе Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ и медиагруппы «Комсомольская правда» — Красноярск.

Конкурс детских рисунков – первый этап масштабной экологической акции «Сиреневый день». В этом году проекту исполняется семь лет, в общей сложности было высажено более 1500 кустов сирени.

Принять участие в конкурсе рисунков могут детские сады Красноярска и детские образовательные центры в лице своих воспитанников.

Так, Полина Калинина из детского сада № 102 изобразила распахнутое окно, а на подоконнике веточки сирени. Девочка пояснила, что ее работа олицетворяет скорый приход весны.

А Софья Чебых из детского сада №264 нарисовала беззаботную девчонку, которая весело играет рядом с кустами сирени.

Рисунок Софьи Чебых

Воспитанника детского сада 84 Алиса Котрякова и вовсе представила на конкурс своего сиреневого павлина.

Рисунок Алисы Котряковой

Напоминаем, что прием работ продлится по 4 мая. С 10 мая стартует голосование и продлится по 23 мая. Итоги подведем 25 мая.

Победителями конкурса «Волшебная сирень-2023» станут 5 разных детских садов/образовательных центров, чьи пять рисунков наберут наибольшее количество голосов.

Финалисты конкурса получат от 1 до 5м кустов саженцев сирени и дипломы победителей.

Подробности на странице конкурса здесь.