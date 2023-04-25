Депутат из Хакасии погиб на СВО

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Во время спецоперации погиб депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов. В зону СВО он отправился добровольцем: о его гибели сообщил глава республики Валентин Коновалов.

– Лично знал Дмитрия Анатольевича как честного, искреннего и принципиального человека. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Светлая и добрая память нашему товарищу, – написал Коновалов.

Глава Хакасии добавил, что Иванов «геройски погиб при исполнении воинского долга». Дома у него остались вдова и пятеро детей.