В Красноярске пенсионерка пробитым газовым баллоном отказывалась открыть дверь спасателям

Фото и видео: МЧС России

В Красноярске едва не закончилась трагедией утечка из газового баллона в квартире на улице Волгоградской. В МЧС поступило сразу несколько звонков от местных жителей с жалобами на запах газа. Однако когда на место примчались аварийщики и установили квартиру, в которой происходит утечка, оказалось, что ее владелица наотрез отказывается открывать им дверь.

Почему пожилая женщина отказалась открыть дверь, в МЧС не уточнили. В ожидании полицейских спасателям удалось найти с ней компромисс: женщина открыла форточку на кухне, через которую, приставив лестницу к окну, и общались с ней сотрудники МЧС.

К счастью, при виде полицейских женщина перестала упрямиться и пустила сотрудников внутрь. Причиной утечки стал 50-литровый баллон с пропаном – его спасатели починили, а квартиру тщательно проветрили.