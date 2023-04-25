В Красноярском крае женщина погибла после падения в открытый люк возле школы

Фото: 112

В Курагинском районе края женщина погибла после падения в люк. Как пишет телеграм-канал 112, это произошло в городе Артемовск, рядом с местной школой. У канализационного колодца попросту отсутствовала крышка.

Сообщается, что колодец был неглубоким, всего около 2,5 метров, и заполнен водой лишь наполовину. Однако женщина каким-то образом все равно утонула в воде.

Следователи не обнаружили улик, которые бы указывали на убийство. Судя по всему, произошедшее и впрямь было несчастным случаем. На руках женщины нашли характерные следы – судя по всему, она пыталась выбраться из колодца, но не смогла.