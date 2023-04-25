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НовостиОбщество25 апреля 2023 13:09

В центре Красноярска на время репетиции парада изменят схему движения автобусов

Изменения введут дважды, в апреле и мае
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два дня, 27 апреля и 4 мая, будут перекрывать улицу Карла Маркса для репетиции Парада Победы. Из-за этого проезд общественного транспорта там будет запрещен. В мэрии пояснили, что все автобусы вместо этого пустят по проспекту Мира.

Власти пояснили, что перекрытие будет действовать на участке от ул. Робеспьера до ул. Кирова с 16 до 23 часов. Изменения коснутся автобусов №2, 11, 37, 43, 49, 52, 55, 56, 63, 64, 71, 77, 80, 81, 83, 87, 90, а также троллейбусов № 5, 6 и 15.

Вдобавок, троллейбус №7 в это время вообще не будет заезжать в центр. Он будет курсировать от «Краевой больницы» до «Спортзала».