В Красноярске прошел юбилейный Турнир по охране труда и промышленной безопасности

Звание «Самой умной совы» заслужила Оксана Волчек. Фото: организаторы турнира

В Красноярске, в доме культуры «Свердловский», состоялся Х Турнир по охране труда в формате интеллектуальной игры «Брейн-ринг». Мероприятие с 2013 года проводит Красноярская краевая организация Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Турнир проводят ежегодно в преддверии Всемирного дня охраны труда (отмечается 28 апреля) для повышения уровня знаний и ответственности молодых специалистов (до 35 лет) по соблюдению правил и требований охраны труда и промышленной безопасности на предприятиях электроэнергетической отрасли Красноярского края.

В этом году за звание самых эрудированных энергетиков в области охраны труда Красноярского края боролись 10 команд. В состав жюри вошли эксперты-специалисты предприятий энергетики края и представители регионального управления технического надзора Сибири.

Председатель Красноярской краевой организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Людмила Краева отметила значимость охраны труда и нужность подобных мероприятий. Кстати, в этом году в правила игры внесли изменения. Также на турнире стало действовать правило перехода ответа любому присутствующему в зале, если команда на вопрос ответит неправильно. Зрители, давшие правильный ответ, получали в награду «орден умника». Кроме того, на турнире появилась новая номинация «Умная сова». Впервые лучшим знатоком в личном зачете стала инженер по метрологии группы измерений и метрологии Службы мониторинга оборудования Богучанской ГЭС Оксана Волчек. Она дала девять правильных ответов и заслужила звание «Самой умной совы».