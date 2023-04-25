Жители Енисейска больше всех в крае проводят времени в Сети

Назван топ-5 самых «качающих» городов Красноярского края

В Енисейске живут самые «качающие» горожане Красноярского края. Жители этого города стали лидерами по количеству проведенного в Сети времени. Так, по подсчетам аналитиков МегаФона, ежемесячно на одного абонента в исторической столице региона приходится около 45,7 Гб мобильных данных —вес более двадцати фильмов в разрешении для смартфона. Эта цифра в полтора раза выше средней по Красноярску. Как показывает обезличенная аналитика оператора, жители Енисейска лидируют по количеству ежемесячно потребляемого трафика в расчете на одного человека. Весной 2023 года топ-5 самых «качающих» городов края выглядит следующим образом:

- Енисейск – 45,7 Гб,

- Лесосибирск – 37,6 Гб,

- Канск – 34 Гб,

- Дивногорск – 33 Гб,

- Железногорск – 32,8 Гб.

Интересно, что год назад в рейтинге также лидировали абоненты Енисейска, но показатель был ниже и составлял 38,2 Гб. Для сравнения: один среднестатистический житель Красноярска «прокачивает» 29,6 Гб в месяц.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров отличается. На первом месте – абоненты из Боготола, вторую строчку занимают жители Назарова. Далее расположились пользователи из Ужура, Шарыпова и Заозерного. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц в среднем почти по семь часов, то сверхобщительные представители Боготола – почти 10 часов.

- Абоненты многих краевых и районных городов ничуть не уступают жителям столицы региона в мобильной активности, поэтому операторы вкладывают значительные инвестиции в развитие сетей на этих территориях, - комментирует Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае. - Для того, чтобы люди могли с комфортом пользоваться любыми приложениями и сервисами даже в условиях растущей нагрузки на инфраструктуру, за последний год компания в среднем на 40% увеличила скорость мобильного интернета в городах края за счет увеличения частотной полосы в сетях LTE-1800. Также инженеры модернизировали действующие базовые станции в Ачинске, Канске, Назарове, Минусинске и Шарыпове.