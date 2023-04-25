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НовостиОбщество25 апреля 2023 10:34

В Красноярске заметили автомобиль с надписью «ищу жену»

Пока позвонила лишь одна девушка
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

В Красноярске заметили автомобиль с необычным объявлением – водитель написал на заднем стекле «Ищу жену» с номером телефона. Парень рассказал, как решился на такой шаг.

Фото: из личного архива

Фото: из личного архива

Василий недавно развелся. Жизнь холостяка красноярцу быстро наскучила, а знакомства в интернете результата не принесли:

- Мне уже 35 лет. В этом возрасте сложно, порой, найти вторую половинку. Работа отнимает много времени и сил, я - стоматолог. Уже был женат, но не сошлись характерами. Вот и подумал: а вдруг я так смогу найти свою судьбу? Вокруг ведь много прекрасных женщин. И наверняка среди них есть те, кто тоже ищут настоящую любовь, - рассказал «КП»-Красноярск» Василий.

Красноярец добавил, что пока ему позвонила одна девушка. Поговорили, но оказалось, что у нее аллергия на кошек и собак. Но Василий не отчаивается и продолжает поиски той самой.