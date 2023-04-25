В Красноярске из-за обмеления Енисея речной фонтан работать не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 2023 году речной фонтан работать не будет. Об этом сообщают sibnovosti.ru со ссылкой на КрасКом.

Это связано с обмелением Енисея. В районе полосы острова Посадный уровень воды понизился на 15-20 сантиметров ниже необходимого. Как итог – конструкции фонтана, которые должны были находиться под водой в зиму, оголились.

Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров сообщил, что основной задачей является обеспечение красноярцев питьевой водой. Поэтому для сохранения запаса подземной воды было принято решение не запускать фонтан.