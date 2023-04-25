Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 10:11

В Красноярске из-за обмеления Енисея речной фонтан работать не будет

Уровень воды понизился на 15-20 сантиметров ниже необходимого
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярске из-за обмеления Енисея речной фонтан работать не будет

В Красноярске из-за обмеления Енисея речной фонтан работать не будет

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске в 2023 году речной фонтан работать не будет. Об этом сообщают sibnovosti.ru со ссылкой на КрасКом.

Это связано с обмелением Енисея. В районе полосы острова Посадный уровень воды понизился на 15-20 сантиметров ниже необходимого. Как итог – конструкции фонтана, которые должны были находиться под водой в зиму, оголились.

Гендиректор «КрасКома» Олег Гончеров сообщил, что основной задачей является обеспечение красноярцев питьевой водой. Поэтому для сохранения запаса подземной воды было принято решение не запускать фонтан.