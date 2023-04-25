Эксперт рассказал, когда должен закончиться отопительный сезон в Красноярском крае

Вопрос о дате отключения батарей волнует многих. Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярский край пока не приходит долгожданное тепло, но вопрос о дате отключения батарей все равно волнует жителей. Многие переживают, успеет ли установиться весенняя погода до того момента, когда в квартирах станет прохладно.

И.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев рассказал об окончании отопительного сезона на радио «Комсомольская правда» в Красноярске.

И.о. министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев рассказал об окончании отопительного сезона. Фото:радио «Комсомольская правда» в Красноярске.

Он пояснил, когда отключают отопление, и в чьих полномочиях этот вопрос:

- Такое решение принимают органы местного самоуправления. Оно обязательно должно быть опубликовано на их сайтах, в средствах массовой информации.

Муниципалитеты решают завершить отопительный сезон, когда в течение 5 дней фиксируется среднесуточная температура не ниже +8 градусов.

Напомню, что с учетом огромного размера Красноярского края сроки подачи тепла в его населенных пунктах очень разные. Например, в поселке Диксон отопительный сезон длится круглогодично, все 12 месяцев.