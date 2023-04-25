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НовостиЗдоровье25 апреля 2023 6:08

В Красноярском крае пока не выявили новый штамм коронавируса «Арктур»

Преобладает «Кракен»
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае пока не выявили новый штамм коронавируса «Арктур»

В Красноярском крае пока не выявили новый штамм коронавируса «Арктур»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае не выявлялся новый штамм коронавируса, который называется «Арктур». Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Уже долгое время в Красноярском крае преобладает штамм «Кракен». При этом уровень заболеваемости в регионе постоянно снижается. На минувшей неделе этот показатель был на 19% ниже, чем на предыдущей.

Так, в среднем каждый день в крае фиксируется около 95 случаев заболевания.