В Красноярском крае пока не выявили новый штамм коронавируса «Арктур» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае не выявлялся новый штамм коронавируса, который называется «Арктур». Об этом сообщает глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Уже долгое время в Красноярском крае преобладает штамм «Кракен». При этом уровень заболеваемости в регионе постоянно снижается. На минувшей неделе этот показатель был на 19% ниже, чем на предыдущей.

Так, в среднем каждый день в крае фиксируется около 95 случаев заболевания.