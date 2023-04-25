Котюкова попросили убрать скандальный флагшток на Николаевской сопке в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Политолог Кирилл Дюндик попросил врио губернатора края Михаила Котюкова убрать флагшок с Николаевской сопки в Красноярске. Он записал видеобращение.

Политолог аргументировал свое предложение экономией бюджета. Триколор на флагштоке постоянно рвется. На его обслуживание уходили немалые деньги – один только флаг стоил почти 6 миллионов рублей.

Напомним, что флагшток на Николаевской сопке появился в конце 2022 года. Он презентовался, как самый высокий в России. В таком статусе он пробыл всего лишь 3 месяца.