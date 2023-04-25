Назначен председатель Координационного совета отделений союза промышленников и предпринимателей в Сибирском федеральном округе

Михаил Хардиков Фото: ИВАНОВА Диана

Председателем Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей в Сибирском Федеральном округе избран Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса группы Эн+. В этом качестве он будет отвечать за обеспечение эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в субъектах СФО по вопросам реализации инвестиционных, социальных и деловых проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов, а также за формирование предложений по ликвидации барьеров для инвестиционной деятельности и реализации Стратегии социально-экономического развития округ. Члены Координационного совета уже обсудили план работы на заседании.

- Мы исходим из того, что если 2023 год – это год перехода и адаптации российской экономики к санкционным ограничениям, то 2024 год должен стать годом развития как в части импортозамещения, так и в части обеспечения технологического суверенитета, - отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. - Эта двуединая задача должна быть в нашей повестке отражена. Главным инструментом решения задач в этот сложный период является поддержка предпринимательской инициативы, конкуренции, частных инвестиций.

Также он выделили основные направления работы Координационного совета отделений РСПП в СФО. Среди них проработка вопросов социального партнерства в регионах, усиление взаимодействия субъектов в рамках проекта «Чистый воздух».

Михаил Хардиков поблагодарил Российский Союз промышленников и предпринимателей за доверие.

- Как руководитель компании, чья операционная деятельность сосредоточена в сибирских регионах, я давно поставил задачу развития Восточной Сибири одним из основных направлений приложения сил. Теперь обеспечить развитие региона через эффективное взаимодействие бизнеса и власти — моя прямая обязанность в новом качестве, - сказал Хардиков. - Для благополучия региона важно не только улучшать инвестиционный климат, но и остановить отток населения из Сибири — повышать качество жизни в городах, создавать новые карьерные маршруты, принимать участие в социальных программах региона, взаимодействовать с вузами, готовя профессиональные кадры. Я буду стараться максимально использовать свой опыт и знания для достижения этих целей.