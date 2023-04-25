На 65-м году жизни скончался красноярский журналист Виктор Мельник. Фото: sjkrsk.ru/соцсети

В возрасте 64 лет из жизни ушел красноярский журналист Виктор Мельник. Об этом сообщает Союз журналистов Красноярского края.

Виктор Михайлович родился 15 мая 1958 года в Одессе. Там же получил образование и начал карьеру. В 1984 году переехал в Красноярск. Был главредом газеты «Евразия», редактором отдела, заместителем редактора «Городских новостей», заместителем редактора газеты «АиФ на Енисее». В 2010 году устроился консультантом отдела по взаимодействию со СМИ в Заксобрании края.

Несколько лет назад переехал в Краснодарский край. Скончался от продолжительной болезни.