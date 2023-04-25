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НовостиПроисшествия25 апреля 2023 3:25

В Норильске будут судить аферистку, обманувшую 30 человек

Сумма ущерба более 155 тысяч рублей
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Норильске будут судить аферистку, обманувшую 30 человек

В Норильске будут судить аферистку, обманувшую 30 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на 155 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

С июля по октябрь 2022 года находясь в Подтёсово Енисейского района размещала объявления о продаже одежды в соцсетях. Стоимость она ставила ниже рыночной, чем и привлекала людей.

За товар она предлагала внести полную оплату, а когда получала деньги, переставала выходить на связь. На аферу попались жительницы Иркутска, Барнаула, Хабаровска, Перми, Норильска. Сумма ущерба составила более 155 тысяч рублей.

В итоге предприимчивую сельчанку задержали полицейские. В ее отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы уже переданы в суд.