В Норильске будут судить аферистку, обманувшую 30 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске будут судить женщину, обвиняемую в мошенничестве на 155 тысяч рублей. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

С июля по октябрь 2022 года находясь в Подтёсово Енисейского района размещала объявления о продаже одежды в соцсетях. Стоимость она ставила ниже рыночной, чем и привлекала людей.

За товар она предлагала внести полную оплату, а когда получала деньги, переставала выходить на связь. На аферу попались жительницы Иркутска, Барнаула, Хабаровска, Перми, Норильска. Сумма ущерба составила более 155 тысяч рублей.

В итоге предприимчивую сельчанку задержали полицейские. В ее отношении завели уголовное дело по статье «мошенничество». Материалы уже переданы в суд.