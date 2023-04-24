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НовостиОбщество24 апреля 2023 17:35

День Победы в Красноярске пройдет без танков и «Бессмертного полка»

На военную технику дадут посмотреть отдельно, но по площади Революции она в этом году не поедет
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

9 мая в Красноярске состоится традиционный парад в честь Дня Победы. Однако он пройдет в нетрадиционном формате: в этом году не будет проводится парад военной техники. Также было отменено шествие «Бессмертного полка» – как и в 2022 году, он пройдет в онлайн-формате.

Несмотря на отсутствие боевой техники, на площади Революции все равно пройдут воинские части и сводные отряды силовых структур. Шествие начнется в 11:30.

Боевую технику выставят на обозрение красноярцев отдельно: ее можно будет увидеть на Красной площади и возле музейного центра «Площадь Мира». На Театральной площади днем пройдет концерт, а еще один, вечерний, соберется на площади возле БКЗ. Завершится День Победы пуском салюта.