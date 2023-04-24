В Красноярском крае стадо коров заживо сгорело при пожаре на ферме

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе произошел крупный пожар на одной из ферм. Там загорелся коровник на небольшом хозяйстве: хозяева не успели и глазом моргнуть, как огонь охватил стайку, где содержались коровы, сообщает «Енисей».

В пожаре сгорели 18 коров и три теленка: владельцам удалось спасти только одно животное. Также в огне погибли три инкубатора для яиц, баня, оборудование для производства молочки и холодильники с готовой продукцией. Огонь также зацепил строящийся неподалеку дом и соседский сарай.

Хозяйство вот уже десять лет принадлежало семье Родионовых: фермеры жили за счет своего участка, производили сметану, творог, йогурты и сыры, и поставляли их по району и в Красноярск. У владельцев были большие планы на развитие, теперь же они стали банкротами.

По предварительной версии полиции, произошедшее – дело рук неизвестного поджигателя. Никакой электрики в коровнике не было, так что случайно пожар произойти не мог. Владельцы уверяют, что ни с кем из соседей у них конфликтов не возникало, но судя по всему, какой-то завистник все же нашелся.

Тем временем местные власти пообещали оказать Родионовым помощь с восстановлением хозяйства. Им окажут адресную материальную помощь из резервного фонда Березовки, а также помогут с оформлением документов в соцзащиту.

– Вся надежда как-то восстановиться. Выжить. Пережить. сейчас тяжело говорить. и тяжело что-то понимать, – заключают хозяева.