На кладбище в Железногорске могилы обвалились в овраг

Фото и видео: sobytiyagorod26

В Железногорске произошло ЧП на местном кладбище. Там произошел оползень, и часть одного из участков вместе с могилами обрушилась в овраг.

– Была сегодня на месте обвала. Вблизи картина устрашающая. Какая необходимость была делать в горах захоронения,а уж тем более по ходу стока воды с гор. Как и кто теперь будет всё исправлять, – написала в комментариях одна из жительниц.

На ситуацию уже отреагировали в городской администрации: власти сообщили, что ситуация находится на контроле мэрии, а с родственниками умерших, чьи могилы обвалились в овраг, уже связались и встретились на месте обрушения.

– Компания ритуальных услуг выполнит перенос захоронений, – заверили в администрации.