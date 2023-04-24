В Италии заморозили активы сбежавшего в Россию Артема Усса

Фото: соцсети

Власти Италии заморозили активы Артема Усса, пишет местная газета Il Messaggero. Сын бывшего губернатора Красноярского края сейчас находится в России: с него уже сняли все обвинения, которые выдвигали, чтобы инициировать его депортацию на родину.

Журналисты сообщают, что итальянские власти заморозили около 160 тысяч евро на счету Артема Усса и небольшую виллу, которая якобы ему принадлежит. Впрочем, информация пока неофициальная – ранее министр юстиции Италии Карло Нордио сообщал лишь о гипотетической возможности заморозки активов Усса.

Напомним, в Италии Артема Усса арестовали по запросу США: власти страны согласились выдать его Штатам, где россиянина обвиняли в обходе санкций и отмывании денег. Однако Усс смог сбежать из-под домашнего ареста и спустя некоторое время оказался в России – как утверждают итальянские правоохранители, не без помощи российских спецслужб.