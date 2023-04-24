В Красноярске погиб трехмесячный ребенок, которого экстренно доставили из Минусинска санавиацией

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В Красноярске погиб трехмесячный ребенок, которого в тяжелом состоянии доставили из Минусинской больницы санавиацией. Как сообщают в Следственном комитете, по факту смерти заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

31 октября 2022 года малыш поступил на госпитализацию в минусинскую больницу. Из жалоб – шумное дыхание. Больше недели его лечили врачи, но состояние только ухудшалось. 7 ноября было принято решение отправить ребенка в Красноярск. Вызвали вертолет, передали в руки краевым врачам. Медики в ходе лечения прооперировали младенца – поставили ему временную трахеостому. 5 декабря 2022 года состояние малыша стало резко ухудшаться, кроху перевели в реанимацию. Но это не помогло – младенец скончался.

В СК пояснили, что пока подозреваемых в гибели малыша нет, все из-за того, что ребенка лечили в нескольких учреждениях. Чтобы выяснить, кто виноват, назначена судебная комиссионная медицинская экспертиза, которая ответит на вопросы о наличии причинно-следственной связи между действиями (бездействием) врачей и смертью младенца.