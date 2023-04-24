Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника «попалось» семейство снежных барсов. Мама и трое котят благополучно пережили зиму, малыши вовсю обучаются взрослым кошачьим премудростям.

Как рассказали в заповеднике, самка и её котята выглядят здоровыми. Ирбисы держатся в верхней части гор, но с наступлением тепла их активность начнет увеличиваться. Кошачьи пойдут исследовать новые территории.

10-месячные малыши уже достигли размера взрослых особей, нов се еще по детски игривы. Они уже начинают делать свои первые поскрёбы, учатся метить территорию.