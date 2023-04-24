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НовостиДом. Семья24 апреля 2023 7:59

В фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника «попалось» семейство снежных барсов

Трое котят и мама благополучно пережили зиму
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Саяно-Шушенский заповедник

Фото: Саяно-Шушенский заповедник

В фотоловушку Саяно-Шушенского заповедника «попалось» семейство снежных барсов. Мама и трое котят благополучно пережили зиму, малыши вовсю обучаются взрослым кошачьим премудростям.

Как рассказали в заповеднике, самка и её котята выглядят здоровыми. Ирбисы держатся в верхней части гор, но с наступлением тепла их активность начнет увеличиваться. Кошачьи пойдут исследовать новые территории.

10-месячные малыши уже достигли размера взрослых особей, нов се еще по детски игривы. Они уже начинают делать свои первые поскрёбы, учатся метить территорию.