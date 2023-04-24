В Минусинске грабители не смогли вытащить все ценности из похищенного сейфа и выбросили его в реку

Фото: МВД

В Минусинске грабители не смогли вытащить все ценности из похищенного сейфа, поэтому выбросили его в реку. Вытащить из прорубленной топором задней стенки мини-хранилища удалось только 460 000 рублей. Как сообщили в МВД, большая часть денег и драгоценностей остались в сейфе.

Оказалось, что один из жителей Минусинска продал машину. Об этом он рассказал своему знакомому, а тот, вместе с приятелем, решили поживиться деньгами.

Мужчины разбили окно, залезли в дом и вытащили сейф. Вскрыть его не удалось, поэтому решили разрубить топором. Но хранилище не поддавалось. Сумев повредить только заднюю стенку, грабители вытащили 460 000 рублей, которые поделили пополам. А затем выбросили сейф в Енисей.

- Деньги один из злоумышленников отдал своим знакомым - в счет оплаты долга. Второй, понимая, что скоро к нему нагрянут полицейские, сжег 230 тысяч в собственной ванной, - рассказали в полиции.

Сейф со дна реки сумели достать водолазы – драгоценности и большая часть денег остались не тронуты. Все добро было возвращено владельцам.

А в отношении грабителей заведено уголовное дело по статье «Кража».