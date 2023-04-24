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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:18

Мэр Красноярска Владислав Логинов поручил усилить работу над чистотой в городе

В ближайшее время на дорогах нанесут разметку, вымоют светофоры, ограждения и знаки
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Владислав Логинов поручил усилить работу над чистотой в краевой столице. Как сообщает глава города в своем телеграм-канале, в ближайшее время специалисты приступят к нанесению разметки, вымоют светофоры, ограждения и знаки.

Логинов сообщил, что также дал ряд поручений специалистам по уборке. К примеру, проинспектировать территорию города на предмет оставшихся мешков с собранным мусором, навести порядок на подходах к кладбищу, обеспечить своевременный вывоз мусора.