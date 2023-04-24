Бывший губернатор Красноярского края после отставки уехал отдыхать на природу

Фото: тг-канал Александра Усса

Экс-губернатор Красноярского края после отставки уехал отдыхать на природу. Александр Усс поделился фотографией с мини-отпуска в своем телеграм-канале.

- Первый негубернаторский день. Без мигалок, но как идет!, - подписал фото возле внедорожника бывший глава края.

Судя по фону, Александр Усс отдыхает где-то в лесах Красноярского края.

Напомним, что 20 апреля стало известно об уходе в отставку губернатора региона. Владимир Путин предложил Александру Уссу продолжить работу на федеральном уровне. Сейчас врио главы Красноярского края стал Михаил Котюков – замминистра финансов РФ.