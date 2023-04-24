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НовостиПолитика24 апреля 2023 4:45

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона

Это решение было озвучено на первой встрече главы края с правительством
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил в отставку правительство региона. Об этом решении стало известно на первой встречи главы края с кабинетом министров.

Как пояснили в пресс-службе власти региона, это означает, что все члены правительства продолжат работу на своих местах, но в качестве исполняющих обязанности.

Напомним, что также в кабинете министров произошли две кадровые перестановки: так исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края назначили Сергея Верещагина, занимавшего должность заместителя замгубернатора Юрия Лапшина, ушедшего в отставку 23 апреля.

Также в отставку отправлен министр транспорта Константин Димитров. Напомним, что чиновник сейчас находится под домашним арестом по делу о хищении при строительстве метро. На его место назначили заместителя – Дмитрия Зотина.