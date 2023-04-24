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НовостиПолитика24 апреля 2023 4:33

Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края

Он являлся заместителем ушедшего в отставку замгубернатора Юрия Лапшина
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Сергей Верещагин

Сергей Верещагин

Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края произошли кадровые изменения. О них стало известно во время первой встречи ВРИО губернатора региона Михаила Котюкова с правительством.

Так исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края назначили Сергея Верещагина, занимавшего должность заместителя замгубернатора Юрия Лапшина, ушедшего в отставку 23 апреля.

Также в отставку отправлен министр транспорта Константин Димитров. Напомним, что чиновник сейчас находится под домашним арестом по делу о хищении при строительстве метро. На его место назначили заместителя – Дмитрия Зотина.