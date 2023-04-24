Сергей Верещагин назначен исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края

Сергей Верещагин Фото: Мария ЛЕНЦ

В правительстве Красноярского края произошли кадровые изменения. О них стало известно во время первой встречи ВРИО губернатора региона Михаила Котюкова с правительством.

Так исполняющим обязанности председателя правительства Красноярского края назначили Сергея Верещагина, занимавшего должность заместителя замгубернатора Юрия Лапшина, ушедшего в отставку 23 апреля.

Также в отставку отправлен министр транспорта Константин Димитров. Напомним, что чиновник сейчас находится под домашним арестом по делу о хищении при строительстве метро. На его место назначили заместителя – Дмитрия Зотина.