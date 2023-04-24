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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 4:04

В Красноярске на Абаканской протоке оторвалась льдина с двумя детьми

Один ребенок спасся сам, второго вытащил 23-летний парень
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Фото: Gornovosti

Фото: Gornovosti

В Красноярске на Абаканской протоке оторвалась льдина с двумя детьми. Как сообщают в пресс-службе КГКУ «Спасатель», к счастью, помощь их специалистов не потребовалась.

Мальчишка сумел выбраться сам – он успел сойти на берег. А вот девочка запаниковала и не смогла перебраться на сушу. Как сообщают Gornovosti, её спас 23-летний парень, который в этот момент был неподалеку.

Виталий, так зовут спасителя ребенка, увидел, что девочка испугана и сама никак не сойдет с льдины. Долго не раздумывая, он добрался до нее и помог выйти на берег, хотя в это время другие прохожие уже звонили спасателям. Парень отмечает, что для него такая ситуация в новинку.

Напомним, что накануне в Канске трое мужчин спасли восьмилетнего школьника, ушедшего с головой под лед.