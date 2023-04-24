В Канске трое мужчин успели вытащить живым ребенка, провалившегося под лёд

Фото: МВД

В Канске трое мужчин успели живым вытащить ребенка, провалившегося под лёд на реке Курья. Как сообщили в МВД, школьника заметил 70-летний житель частного сектора.

Мужчина заметил мальчика, гулявшего метрах в 30 от берега по льду. Пенсионер окликнул его, но ребенок не отреагировал. В следующее мгновение он ушел с головой под разломившийся лед. Житель частного сектора тут же позвал на помощь двоих прохожих, втроем он успели вытащить парнишку.

После того, как ребенка достали из воды, ему вызвали скорую. Мужчины сразу же сообщили в полицию. Оказалось, что мальчика уже вовсю искал отец, который обратился в МВД с заявлением о пропаже.

Школьник был с родителями на даче. В один момент мальчик вышел погулять за пределы двора и пропал. Родители сразу же забили тревогу.

Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В МВД отметили, что сейчас рассматривается вопрос о поощрении заявителя и мужчин, которые спасли ребенка от гибели.