В 12 территориях Красноярского края введен особый противопожарный режим

Фото: Мария ЛЕНЦ

В 12 муниципалитетах Красноярского края введен особый противопожарный режим. Как сообщили в МЧС, способствовали этому погодные условия.

Особы режим введен на юге региона – в Минусинске, Назарове, Шарыпово, в Ермаковском, Идринском, Каратузском, Краснотуранском, Курганинском, Минусинском, Ужурском, Шушенском и Шарыповском районах. Сейчас там устоялась сухая и ветреная погода, которая неблагоприятно влияет на противопожарную обстановку.

За нарушения особого режима действуют штрафы – для физических лиц до 4000 рублей, для должностных лиц до 30000 рублей и для юридических лиц до 400000 рублей.