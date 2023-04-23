Красноярский театр оперы и балета получил три «Золотые маски». Фото: vk.com/goldenmaskfest

Красноярский театр оперы и балета получил сразу три «Золотые маски». В столице состоялась церемония вручения наград Национальной театральной премии. Всего на премию были номинированы театральные постановки из 25 городов России – конкуренция более чем серьезная. Но сибиряки смогли трижды обойти конкурентов. Так, главный приз в номинации «Лучшая балетная постановка» стал спектакль «Катарина, или Дочь разбойника». Вторую «Золотую Маску» завоевала Елена Свинко, исполнившая роль Катарины, в номинации «За лучшую женскую роль в балете/ современном танце». Наконец, жюри отметило наградой Петра Поспелова – в номинации «Работа композитора в музыкальном театре».

Добавим, что российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» - общественный проект, учрежденный Союзом театральных деятелей Российской Федерации в 1993 году.