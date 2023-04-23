В Красноярске кладовщик вынес из офиса слишком много чужого добра Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске кладовщик некой организации по установке и обслуживанию домофонов вынес так много подотчетного имущества, что сам удивился масштабам. Подробностями это криминальной и трагикомичной истории с «Комсомольской правдой»-Красноярск поделилась пресс-служба городской полиции.

35-летний обвиняемый работал бригадиром ремонтной бригады, заодно на полставки числился кладовщиком. И оказался нечист на руку - за три месяца вынес рабочего инвентаря на 270 тысяч. В ход шло все: углошлифовальные машинки, кабель, мультиметр, телескопические лестницы, краскопульт, костюм, дрель-шуруповерт, перфораторы, ноутбуки, принтер. А однажды он вдруг осознал, что перестарался. Он сдал ключи от помещения охраннику, а бухгалтеру сказал, что уходит на больничный. И скрылся вон.

На другой день бахгалтер пришла на работу и опешила: на рабочем столе нет компьютера и принтера. Стали проводить инвентаризацию – тут и выяснился размах хищений.

- Полицейским «работник года» рассказал, что решил не приходить на работу и уехать из города - слишком много вынес. Похищенное сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на ставки и личные нужды. В ходе следствия часть похищенного бывший работник вернул работодателю, - прокомментировали в ведомстве.

Дело передано в суд, обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.