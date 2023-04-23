В Красноярске возле городских кладбищ образовались пробки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске возле городских кладбищ «Шинное» и «Бадалык» в воскресный день образовались большие пробки. Не помешало бы регулировщика, чтобы разводил транспортные потоки, делятся красноярцы в соцсетях.

Тому есть объяснение: во вторник 25 апреля будет Родительский день, когда по православному обычаю родственники приезжают на кладбище, чтобы навестить могилы своих близких, помянуть их. Кто-то заранее приезжает, чтобы навести порядок, почистить могилы. Но большая часть тех, кто сегодня застрял в пробках, решили избежать их во вторник. Не получилось.

Добавим, что в родительский день возле городских погостов будет ограничено движение и стоянка личных автомобилей. Красноярцам советуют приезжать либо на автобусах, либо парковать личные автомобили подальше от входов.