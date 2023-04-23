В Красноярском крае подросток украл компьютер, чтобы скрыться от наказания. Стоп-кажо видео

В Ирбейском районе полиция завершила расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества». И грозит ему до двух лет лишения свободы. Что же натворил великовозрастный подросток?

Несколько месяцев назад обвиняемый решил посетить кафе. Ночью. Но зашел в него не через двери – заведение было закрыто, а через окно. Разбил стекло и проник внутрь. В тот момент, когда он осматривался в помещениях, сработали датчики движения и включился свет. Озираясь вокруг себя, «посетитель» заметил камеры. Что делать? Почему-то решил, что камеры передают изображение на компьютер, который должен стоять где-то здесь, в кабинете начальства. Нашел его, прихватил системный блок и бросился в бега, чтобы уничтожить все записи.

Как же он ошибся! Когда владелец кафе написал заявление в полицию, молодого человека быстро нашли. Кстати, ущерб, который он причинил, составил более 75 тысяч рублей. Записи с камеры видеонаблюдения, кстати, помогли доказать его вину.