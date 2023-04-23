В Хакасии школьница работала курьером у мошенников. Фото: пресс-служба полиции Хакасии

В Хакасии школьница работала курьером у мошенников. 16-летней девушке, видимо, захотелось легких денег. Однако попала под уголовное дело. В пресс-службе республиканской полиции рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск подробности. На минувшей неделе, 18 и 19 апреля, были зафиксированы пять случаев мошенничества по сценарию «Ваш родственник попал в ДТП»: в Абакане, Черногорске и Усть-Абакане.

В двух случаях пожилые люди не поверили мошенникам. Но три женщины попались (возраст потерпевших от 87 до 92 лет). Они потеряли 50 тысяч, 168 тысяч и 233 тысячи рублей. Что самое интересное, в своих показаниях они сообщили, что к ним приезжала за деньгами совсем молодая девушка. А вскоре ее задержали. Подозреваемая призналась, что ее на такую работу подбила подруга, которая сама отказалась от этого. В детали подруга не посвятила, получается – подставила под уголовную статью.