В Красноярском крае увеличился объем производства продуктов питания Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае увеличился объем производства продуктов питания. Красноярскстат приводит данные за два месяца текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого. Так, показатели по мясу и субпродуктам домашней птицы - на 31% больше, сыров – на 6,7%, сгущенки – на 1,8%. На 2,3% выросло производство сливочного масла, на 1,9% – муки, на 2,4% – хлебобулочных и на 13,5% – кондитерских изделий.

- В последние годы пищевая и перерабатывающая промышленность региона сталкивается со многими вызовами – перенастройка цепочек поставок, перебои с логистикой, колебания цен на сырьё и другие. Оперативно решать возникающие перед отраслью задачи помогают своевременные меры поддержки. В прошлом году краевые предприятия получили из бюджетов разных уровней более 175 млн. рублей. Деньги пошли на возмещение части затрат в связи с приобретением машин и оборудования, производством и реализацией хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий, муки и крупы. В этом году предусмотрены дополнительные региональные меры поддержки отрасли, - прокомментировал первый замминистра сельского хозяйства и торговли Александр Походин.

Перерабатывают и производят в крае продукты питания 523 предприятия и 686 индивидуальных предпринимателей. В отрасли заняты 11 тысяч человек.