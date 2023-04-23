В Красноярске с девятого этажа выпал пожилой мужчина. Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске из окна квартиры, расположенной на девятом этаже, выпал пожилой мужчина. Произошло это накануне, 22 апреля, на улице Юности (правобережье). Информация поначалу появилась в социальных сетях: фото с места происшествия, накрытое покрывалом тело. В пресс-службе регионального следкома подтвердили случившееся, уточнив: мужчине 70 лет, при осмотре тела и изучении обстоятельств выяснилось, что криминальной составляющей в смерти пенсионера не обнаружено. Однако и причины трагедии пока не совсем ясны.

Среди многочисленных и некорректных комментариев в паблике «ЧП-Красноярск» удалось найти такую информацию: «Ему 70 было, болел. Я сестра его двоюродная. После смерти жены ослаб, потерял интерес к жизни. Да, еще и ноги отказывали, еле ходил. Спасибо всем за соболезнования, а тем кто глумиться, то бумеранг есть и неизвестно, как отреагируют на вашу смерть, родные и близкие. Бог вам судья».