Красноярским строителям грозят 100-тысячным штрафом за грязные колеса. Фото: администрация города

Красноярским строителям пригрозили 100-тысячным штрафом за грязные колеса спецтехники, выезжающей со стройплощадки на территорию города. И не спроста. Как рассказали в городской мэрии, в апреле участились жалобы от жителей Октябрьского района. Пока коммунальные службы стараются намывать улицы, некоторые строители только добавляют им проблем.

Сотрудники службы городовых еженедельно обследуют строительные площадки во всех районах города. Так, за прошлую неделю было проведено 10 рейдов. На двух стройплощадках выявили нарушения. Ещё на трех – незначительные замечания. Специалисты службы городовых провели разъяснительные беседы с представителями застройщиков. В течение недели замечания должны быть устранены.

Согласно закону Красноярского края «Об административных правонарушениях» юридические лица могут быть привлечены по статье 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» и получить штраф от 50 до 100 тысяч рублей. А если руководитель организации проигнорирует это требования, то и ему дополнительно штраф от 20 до 30 тысяч рублей.