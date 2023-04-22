Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в КрасноярскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 апреля 2023 7:55

В Красноярском крае 17-летний подросток унес из кафе системный блок, чтобы скрыть незаконное вторжение

Отчаянный шаг не помог
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: другой источник

Фото: другой источник

В Ирбейском районе 17-летний подросток залез в закрытое кафе. Однако «добычей» стал лишь системный блок, который парень забрал с целью замести следы преступления, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Зачем подросток забрался в кафе и что надеялся там найти – непонятно, ведь пока он осматривался, сработали датчики движения и включился свет. Взломщик растерялся и тут заметил камеры видеонаблюдения. Тогда он решил действовать наверняка и отключил системный блок, на который, по его мнению, поступали записи.

Ущерб составил 75 тысяч рублей.

Парня нашли, заведено уголовное дело.