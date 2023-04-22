Первый пост врио губернатора Красноярского края в телеграм собрал больше 1,2 тысяч комментариев

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новость о назначении Михаила Котюкова врио губернатора Красноярского края появилась 20 апреля, а уже 21 числа исполняющий обязанности главы региона завел телеграм-канал.

Сейчас у него уже больше 20 тысяч подписчиков, а первый выложенный пост набрал более 1 200 комментариев.

Жители края решили сразу же посвятить Михаила Котюкова в проблемы, на которые стоит обратить внимание. Среди наиболее популярных – просьбы заняться дорогами, экологической обстановкой и газификацией региона.

Реже задают вопросы о здравоохранении, метро и тарифах ЖКХ.

Попадаются и поздравления со вступлением в должность и добрые пожелания.