В «родительский день» в Красноярске временно перекроют движение рядом с кладбищами

Фото: Мария ЛЕНЦ
На Радоницу, в день поминовения усопших, в Красноярске будет частично перекрыто или ограничено движение машин. Об этом предупреждает ГИБДД региона.
Остановка и стоянка будет запрещена с 20.00 24 апреля по 20.00 25 апреля на следующих участках:
- по улице Грунтовой рядом с кладбищем «Злобинское»,
- по Свободному вдоль «Николаевского» кладбища,
- вдоль кладбища «Бадалык» по Енисейскому тракту и по проезду-дублеру,
- вдоль «Шинного» по улице Шинной,
- вдоль «Базайского» кладбища по Базайской,
- по Шахтеров от Игарской до Дудинской,
- по Дудинской от дома №12 до Шахтеров.
Помимо этого, с 22.00 24 апреля по 20.00 25 апреля будет ограничено движение на въезде на территорию кладбища «Бадалык» с проезда-дублера по Енисейскому тракту, съезд с Енисейского тракта по направлению к Ремесленной, проезд к Ремесленной в районе Енисейского тракта, 19, съезд в храму-часовне Святого праведного Даниила Ачинского с проезда-дублера по Енисейскому тракту и по Пролетарской вдоль кладбища «Николаевское».