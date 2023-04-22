В «родительский день» в Красноярске временно перекроют движение рядом с кладбищами

Фото: Мария ЛЕНЦ

На Радоницу, в день поминовения усопших, в Красноярске будет частично перекрыто или ограничено движение машин. Об этом предупреждает ГИБДД региона.

Остановка и стоянка будет запрещена с 20.00 24 апреля по 20.00 25 апреля на следующих участках:

- по улице Грунтовой рядом с кладбищем «Злобинское»,

- по Свободному вдоль «Николаевского» кладбища,

- вдоль кладбища «Бадалык» по Енисейскому тракту и по проезду-дублеру,

- вдоль «Шинного» по улице Шинной,

- вдоль «Базайского» кладбища по Базайской,

- по Шахтеров от Игарской до Дудинской,

- по Дудинской от дома №12 до Шахтеров.

Помимо этого, с 22.00 24 апреля по 20.00 25 апреля будет ограничено движение на въезде на территорию кладбища «Бадалык» с проезда-дублера по Енисейскому тракту, съезд с Енисейского тракта по направлению к Ремесленной, проезд к Ремесленной в районе Енисейского тракта, 19, съезд в храму-часовне Святого праведного Даниила Ачинского с проезда-дублера по Енисейскому тракту и по Пролетарской вдоль кладбища «Николаевское».