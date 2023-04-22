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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 4:27

Житель Красноярска с молотком ограбил продуктовый магазин

Преступление удалось быстро раскрыть
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: скриншот видео

Фото: скриншот видео

В Красноярске мужчина с молотком в руке ограбил продуктовый магазин. Его «добычей» стало около 8 тысяч рублей. Сообщение в полицию поступило от продавца, рассказали в ГУ МВД России по региону.

Все нападение попало на камеры видеонаблюдения. Молодой человек угрожает продавцу и требует деньги, при этом в конце не забывает извиниться за нападение. Вежливость его не спасла – полицейские быстро вычислили преступника и доставили в отделение.

Оказалось, что мужчина 1992 года рождения уже был судим. На вопросы сотрудников о разбойном нападении на девушку-кассира отвечал со слезами в голосе и сказал, что раскаивается. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.