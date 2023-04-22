Из-за резкого потепления в Красноярском крае возможны подтопления

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из-за резкого потепления, которое придет на выходных в Красноярский край, возможно подтопление территорий, которые находятся в низинах. В ГУ МЧС предупредили также о том, что ожидать таких происшествий, как размыв дорог и мостов, подмыв дамб на прудах и небольших водохранилищах можно в 21 муниципальном образовании.

Подготовится стоит жителям Красноярска, Железногорска, Березовского, Боготольского, Емельяновского, Ермаковского, Краснотуранского, Курагинского, Каратузского, Идринского, Ирбейского, Большеулуйского, Манского, Минусинского, Мотыгинского, Новоселовского, Сухобузимского, Ужурского, Шушенского районов, а также Тюхтетского и Шарыповского муниципального округов.

На руках Чулым, Кан, Мана, Кача и Туба возможны образование заторов льда и резкий подъем уровня воды.