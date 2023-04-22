В Красноярске ночью горел склад на площади 1 600 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Практически в полночь в Красноярске загорелся склад. Огонь охватил всю площадь помещения, где хранилось пивное оборудование, сообщает ГУ МЧС по региону.

В первую очередь прибывшие пожарные обезопасили жилое здание рядом – пламя на него не перекинулось.

Чтобы потушить пожар, который охватил 1 600 квадратных метров, ушло два с половиной часа. На вызов отправили 70 человек и 20 единиц техники, в том числе 58 человек личного состава МЧС и 17 машин.

После того, как огонь потушили, пожарные остались проливать и разбирать конструкции.

Пострадавших нет.