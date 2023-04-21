На красноярском острове Татышев ищут пропавшего семилетнего ребенка

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Красноярске потерялся 7-летний ребенок. Он сегодня вечером отдыхал вместе с родителями на острове Татышев, и в районе 8 вечера поехал покататься на трековом самокате. Спустя два часа, когда стемнело, родители забили тревогу и обратились к волонтерам.

В «Поиске пропавших детей» сообщили, что Роберт Михайлов, так зовут мальчика, уехал от кафе «Дом у озера» в сторону тренажеров. Сейчас его ищут по всему острову.

– ПРИМЕТЫ: рост 140 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, зеленые глаза. БЫЛ ОДЕТ: темно- синяя шапка с белой эмблемой, оранжево-серая куртка ( как на фото) темно-зеленые брюки, серо-зеленые сапоги, – говорится в сообщении.

Обновлено: мальчик был найден спустя три часа после пропажи