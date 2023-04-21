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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:23

В Красноярске на выходных запустят фонтан на театральной площади

Его собираются протестировать перед официальным началом сезона
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске готовят к запуску фонтан напротив Театра оперы и балета. На 22 апреля, субботу, назначен тестовый запуск: специалисты проверят работу всех элементов, в том числе светового оборудования, которое обеспечивает фонтану разноцветную музыкальную подсветку.

– Нам необходимо проверить работу всех погружных элементов, настроить режим работы водных струй. По завершению всех испытаний воду откачают и проведут санитарную чистку фонтана. Параллельно будет проводится тестирование и других водных сооружений, — сообщили в мэрии.

Официальный запуск сезона фонтанов в Красноярске планируется провести 9 мая.