В Хакасии будут судить полицейского, который жестоко избил хулигана

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В Хакасии предстанет перед судом оперуполномоченный УМВД по Абакану. 39-летний полицейский избил задержанного хулигана, чтобы выбить из него признания. Теперь его обвиняют в превышении полномочий.

Инцидент произошел еще в феврале прошлого года. Сотрудников полиции вызвали работники магазина, в котором хулиганил покупатель. 48-летнего жителя Абакана доставили в отдел, а во время допроса полицейский начал бить задержанного, чтобы выбить признания в других возможных преступлениях.

Полицейский нанес ему не меньше 10 ударов руками и ногами, в том числе в лицо. Непонятно, как так получилось, но впоследствии было признано, что ни один из ударов «не причинил вреда здоровью». Сам полицейский признавать вину отказался. Однако уголовное дело против сотрудника с обвинительным заключением все равно было направлено в суд.