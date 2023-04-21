Жителей Красноярского края предупреждают о подтоплениях Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярского края предупреждают о возможных подтоплениях. Речь идет в основном о южных и центральных районах, где уже в скором времени прогнозируется повышение температуры до стойких плюсовых показателей. Снега в этом году много, да еще пополнили запасы недавние осадки, выпавшие за минувшую неделю.

Специалисты ГУ МЧС России по краю и Гидрометцентра информируют от неблагоприятных гидрологических явлениях с 22 по 25 апреля на реках Чулым, Кан, Мана, Кача, Туба и их притоках. Возможно образование заторов льда, которые грозят резким подъемом уровня воды.

Добавим также, что одновременно с этим в северных районах края закрываются ледовые переправы. Так в Эвенкии за минувшие сутки закрылись 63 переправы. Всего действующими остаются пока 9.