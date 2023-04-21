В Красноярском крае ревнивца будут судить за двойное убийство супругов Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокурор края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя поселка Нижняя Пойма (Нижнеингашского района). Того обвиняют в тяжком преступлении – убийстве двух лиц, которое он совершил, чтобы скрыть другое преступление. По предварительной версии в июне 2022 года обвиняемый приревновал собственную жену к товарищу по работе и решил расправиться с ним.

Для этого он прихватил кухонный нож и вечером затаился в кустах возле местного клуба, предполагая, что соперник пройдет именно здесь. Так и случилось. Однако мужчина появился на тропинке не один, а вместе со своей женой. Обвиняемый выскочил, несколько раз ударил ножом. Один удар пришелся прямо в сердце. Женщина все видела – тогда убийца кинул в нее камень, догнал и также хладнокровно убил. Потом оттащил оба тела в кусты и присыпал травой. Их одежду сжег.

Супругов стали искать, когда родственники забыли тревогу. Обвиняемого задержали по горячим следам. Дело будет рассматривать Красноярский краевой суд, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе прокуратуры.