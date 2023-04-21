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НовостиПроисшествия21 апреля 2023 6:17

В Красноярске мужчина приставал к детям – полиция ищет возможных пострадавших

Информация о нем появилась в социальных сетях
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске мужчина приставал к детям – полиция ищет возможных пострадавших. Фото: МВД

В Красноярске мужчина приставал к детям – полиция ищет возможных пострадавших. Фото: МВД

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация о мужчине, который приставал к детям. Случаи разные – один на улице Делегатской, другой на Кутузова, несколько сообщений без адреса. Этот гражданин пытался заговорить с 9-летним школьников в автобусе и зазывал к себе в гости. Другую девочку звал за подарками, которые якобы раздают на улице 9 Мая. Описания очевидцев совпадают: мужчина лысый, худой и в черной куртке.

18 апреля полиция задержала 45-летнего гражданина, похожего под описание приставалы. В настоящее время он арестован за распитие алкоголя в общественном месте и мелкое хулиганство. А полиция разыскивает возможных пострадавших от его действий. К сожалению, пока что ни одного заявления от родителей не поступало.

- Просим всех, кому известны какие-либо факты противоправной деятельности этого гражданина, незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: +7 (391) 213 45 77; +7 (999) 314 01 69; 102 или лично обратиться в дежурную часть по адресу: переулок Автобусный, 6.